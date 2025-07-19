Комитет по этике и честной игре УАФ начал расследование после того, как бывший тренер Ворсклы Желько Любенович заявил, что покинул полтавскую команду после угроз со стороны посредников, которые привели его в клуб, сообщил комментатор Роман Бебех.

Думаю, большинство из вас слышали, что новый главный тренер Ворсклы Желько Любенович быстро покинул свой пост из-за угроз агентов. Не понимаю, почему нигде не звучали имена виновников. Константин Лемишко (экс-футболист Нивы Тернополь, Александрии) и Ярослав Зварыч, - написал Бебех в Telegram.

Ведущий УПЛ ТВ Владимир Звєров в своем авторском YouTube-проекте рассказал, что посредники, которые якобы давили на Любеновича в кадровых вопросах, пройдут полиграф.

Ранее экс-президент ПФЛ высказался о скандальной ситуации с Любеновичем.