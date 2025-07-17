Ворскла официально разорвала контракт с Желько Любеновичем, освободив его от обязанностей главного тренера команды. Официальной причиной ухода были указаны семейные обстоятельства специалиста.

Однако сам Любенович позже признался, что настоящая причина расставания с полтавским клубом была другой. Он также поделился, как руководство сообщило ему о необходимости покинуть Украину. Цитирует тренера Трибуна.

«Причина – та, которую назвал один из журналистов, Михаил Спиваковский. То, что агенты, которые предложили меня и привели в клуб, начали угрожать – кого я должен подписать, а кого нет. Я поговорил с руководством – оно попыталось мне помочь в этой ситуации. Но вместе приняли решение, что лучшим шагом будет уехать из страны.. Я считаю, что угрозы были достаточно серьезными, чтобы я покинул страну. Когда я обратился в клуб, они сказали, чтобы я дал им один день на размышления, как мне здесь помочь. Но на следующий день позвонили и сказали, что лучшее для меня – уехать из страны», – заявил Любенович.

Как игрок, Любенович успел поиграть за ряд украинских клубов, включая Кривбасс, Таврию из Симферополя, Александрию и Зарю. После завершения игровой карьеры он вошел в тренерский штаб луганчан, а затем возглавил закарпатский Минай.