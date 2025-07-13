Дембеле заявил, что Челси – серьезный соперник в финале Клубного ЧМ.
Претендент на Золотой мяч-2025 не стал недооценивать клуб, который в этом сезоне играл только в Лиге конференций
около 1 часа назад
Вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира-2025 против Челси. Слова футболиста передает MARCA.
Я много работал, чтобы дойти до этого этапа. Приятно слышать похвалу, но я полностью сосредоточен на том, чтобы отдать максимум команде и достичь еще больших достижений вместе.
Этот сезон – это как сон. У нас максимальные амбиции, и мы хотим продолжать писать историю с ПСЖ. Челси – очень серьезный соперник.
В этом сезоне Дембеле стал победителем Лиги чемпионов (и MVP турнира), чемпионом Франции (и лучшим бомбардиром), обладателем Кубка Франции, Суперкубка (с единственным голом в матче). Впереди финал Клубного ЧМ и Суперкубка УЕФА.
Следить за всеми перипетиями вокруг финала Клубного чемпионата мира-2025 и посмотреть прямую трансляцию матча можно уже сегодня, 13 июля, на странице события Челси – ПСЖ на Xsport. Начало – в 22:00.
Ранее мыслями об игре поделился главный тренер ПСЖ Луис Энрике.