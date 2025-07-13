Сергей Стаднюк

Вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился ожиданиями от финала Клубного чемпионата мира-2025 против Челси. Слова футболиста передает MARCA.

Я много работал, чтобы дойти до этого этапа. Приятно слышать похвалу, но я полностью сосредоточен на том, чтобы отдать максимум команде и достичь еще больших достижений вместе. Этот сезон – это как сон. У нас максимальные амбиции, и мы хотим продолжать писать историю с ПСЖ. Челси – очень серьезный соперник. Усман Дембеле

В этом сезоне Дембеле стал победителем Лиги чемпионов (и MVP турнира), чемпионом Франции (и лучшим бомбардиром), обладателем Кубка Франции, Суперкубка (с единственным голом в матче). Впереди финал Клубного ЧМ и Суперкубка УЕФА.

Следить за всеми перипетиями вокруг финала Клубного чемпионата мира-2025 и посмотреть прямую трансляцию матча можно уже сегодня, 13 июля, на странице события Челси – ПСЖ на Xsport. Начало – в 22:00.

Ранее мыслями об игре поделился главный тренер ПСЖ Луис Энрике.