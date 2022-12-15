Дешам: «Все старания моих игроков компенсировал этот успех»
Дешам – четвертый в истории тренер, который дважды выводил сборную в финал ЧМ
Он попал в компанию к Беккенбауэру
Фото: AFP
Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022.
Дидье Дешам вошел в историю футбола. Он стал четвертым тренером, который дважды выводил одну сборную в финал мундиаля, сообщает Opta.
Он попал в компанию к Витторио Поццо, который выводил Италию в два финала (в 1934-м и 1938-м), Карлосу Билардо с Аргентиной (в 1986-м и 1990-м) и Францу Беккенбауэру с Германией (в 1986-м и 1990-м).
Франция сыграет с Аргентиной 18 декабря.
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