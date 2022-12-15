Дешам – четвертый в истории тренер, который дважды выводил сборную в финал ЧМ

Он попал в компанию к Беккенбауэру

Фото: AFP

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022.

Дидье Дешам вошел в историю футбола. Он стал четвертым тренером, который дважды выводил одну сборную в финал мундиаля, сообщает Opta.

Он попал в компанию к Витторио Поццо, который выводил Италию в два финала (в 1934-м и 1938-м), Карлосу Билардо с Аргентиной (в 1986-м и 1990-м) и Францу Беккенбауэру с Германией (в 1986-м и 1990-м).

Франция сыграет с Аргентиной 18 декабря.