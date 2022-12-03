Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»

Дидье Дешам / Фото - AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против Польши. Слова специалиста передает RMC Sport.

Роберт может изменить положение в любой момент. Он очень хорошо работает корпусом, каждое его касание вносит опасность. Однако нам не стоит сосредотачиваться исключительно на нем.

Также фантастический турнир проводит Щенсны. Мы понимаем, чего можно ожидать.