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Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»

Тренер сборной Франции – о противостоянии 1/8 финала чемпионата мира
Футбол Чемпионат мира по футболу
21:20
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дидье Дешам / Фото - AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против Польши. Слова специалиста передает RMC Sport.

Левандовски – одна из лучших девяток в мире. Это неотъемлемая часть команды. Но есть еще коллектив, который любит обороняться и терпеть.

Роберт может изменить положение в любой момент. Он очень хорошо работает корпусом, каждое его касание вносит опасность. Однако нам не стоит сосредотачиваться исключительно на нем.

Также фантастический турнир проводит Щенсны. Мы понимаем, чего можно ожидать.

Ранее наставник сборной Польши Чеслав Михневич заявил, что не стоит недооценивать его команду.

Сергей Стаднюк
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Теги

Дидье Дешам сборная Франции (футбол) сборная Польши (футбол) Роберт Левандовски

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