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Главный тренер сборной Польши: «Все представляют себе финал Франция – Бразилия, но сначала им надо пройти нас»
Михневич считает, что встреча чемпионов мира с его командой будет для фаворита непростой
01 декабря 22:05
Чеслав Михневич / Фото: FIFA
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич считает, что Франции будет непросто с его командой в 1/8 финала ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
«Франция – очень сильная сборная, они были чемпионами мира, у них есть поколение фантастических игроков. Они играют очень хорошо, обладают многими техническими и физическими качествами.
Мы попытаемся создать им проблемы. Все представляют себе финал Франция – Бразилия, но сначала им придется победить Польшу».
Матч Франция – Польша состоится 4 декабря. Также известны другие пары, которые сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.
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