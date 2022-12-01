Главный тренер сборной Польши: «Все представляют себе финал Франция – Бразилия, но сначала им надо пройти нас»

Михневич считает, что встреча чемпионов мира с его командой будет для фаворита непростой

Чеслав Михневич / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич считает, что Франции будет непросто с его командой в 1/8 финала ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

«Франция – очень сильная сборная, они были чемпионами мира, у них есть поколение фантастических игроков. Они играют очень хорошо, обладают многими техническими и физическими качествами. Мы попытаемся создать им проблемы. Все представляют себе финал Франция – Бразилия, но сначала им придется победить Польшу».

Матч Франция – Польша состоится 4 декабря. Также известны другие пары, которые сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.