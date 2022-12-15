Гризманн – лучший игрок матча Франция – Марокко
Дешам: «Все старания моих игроков компенсировал этот успех»
Французы собираются выиграть второй ЧМ подряд
Дидье Дешам / Фото: fifa.com
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход в финал чемпионата мира-2022. Слова специалиста приводит официальный сайт FIFA.
«Это был очень важный матч. Теперь нам осталась последняя игра. Весь этот месяц мы провели вместе с игроками и не всегда было легко. Но сейчас мы счастливы. Все старания моих игроков компенсировал этот успех. В это воскресенье мы пойдем за титулом.
Я говорю своим игрокам и коллегам, чтобы они ценили каждый момент в эти дни, каждый момент. Через четыре дня мы сыграем за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим и готовиться к последнему матчу чемпионата мира».
Напомним, в полуфинале чемпионата мира Франция обыграла сборную Марокко.