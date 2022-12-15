Дешам: «Все старания моих игроков компенсировал этот успех»

Дидье Дешам / Фото: fifa.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход в финал чемпионата мира-2022. Слова специалиста приводит официальный сайт FIFA.



Я говорю своим игрокам и коллегам, чтобы они ценили каждый момент в эти дни, каждый момент. Через четыре дня мы сыграем за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим и готовиться к последнему матчу чемпионата мира».