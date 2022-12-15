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Дешам вышел на второе место в истории среди тренеров по победам в матчах чемпионатов мира
Франция под его руководством выиграла 14 игр
15 декабря 12:27
Фото: AFP
Сборная Франции обыграла Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.
Для главного тренера французов Дидье Дешама это 14-я победа в 18 матчах на чемпионатах мира в качестве тренера. Он сравнялся по этому показателю с Луисом Фелипе Сколари. Правда, бразилец кроме Бразилии также тренировал Португалию.
Рекордсменом тут является немецкий тренер Гельмут Шен. Он выиграл 16 матчей на чемпионатах мира, когда тренировал сборную Германии (1964-1978) и выиграл ЧМ-1974, сообщает Opta.
У Дешама также две ничьи и два поражения на ЧМ.
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