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Мировой бокс. Еженедельник

Дешам вышел на второе место в истории среди тренеров по победам в матчах чемпионатов мира

Франция под его руководством выиграла 14 игр
Футбол Чемпионат мира по футболу
15 декабря 12:27
Дешам вышел на второе место в истории среди тренеров по победам в матчах чемпионатов мира
Фото: AFP

Сборная Франции обыграла Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

Для главного тренера французов Дидье Дешама это 14-я победа в 18 матчах на чемпионатах мира в качестве тренера. Он сравнялся по этому показателю с Луисом Фелипе Сколари. Правда, бразилец кроме Бразилии также тренировал Португалию.

Рекордсменом тут является немецкий тренер Гельмут Шен. Он выиграл 16 матчей на чемпионатах мира, когда тренировал сборную Германии (1964-1978) и выиграл ЧМ-1974, сообщает Opta.

У Дешама также две ничьи и два поражения на ЧМ.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Франции (футбол) Дидье Дешам

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