Сергей Стаднюк

Целый ряд контрольных матчей с участием известных украинских клубов запланирован на субботу, 5 июля. Центральным из них станет первый спарринг киевского Динамо на сборах против Кишварды. Венгры уже успели обыграть Зарю (2:0). Полесье проведёт сразу две «товарки» за день.

12:00 | Полесье – Гуан. Прямая трансляция

13:00 | Буковина – Скала 1911. Прямая трансляция

13:00 | Рух – Нива Тернополь. Прямая трансляция

15:00 | Карпаты – Агробизнес. Прямая трансляция

18:00 | Динамо Киев – Кишварда. Прямая трансляция

18:30 | Полесье – ДАК 1904. Прямая трансляция

В рамках Клубного чемпионата мира-2025 завершатся четвертьфиналы. Победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с командой, с которой вполне мог сыграть в финале главного еврокубка. Однако мюнхенцы сенсационно проиграли Интеру.

Трудно поверить, но именитые клубы встречались между собой лишь 15 раз. Это бескомпромиссное противостояние, в котором ни разу не было ничьих. Прогнозируемо по победам ведут мюнхенцы – девять против шести. Однако эта «банда» Луиса Энрике вполне способна улучшить статистику для парижан.

Уже ночью завершится классическое противостояние Лиги чемпионов. Реал и Боруссия встречались и в финале, и в полуфинале Лиги чемпионов. Из 16 личных матчей «сливочные» выиграли ровно половину. И всего три, то есть шестую часть, «взяли» дортмундцы. Ещё пять раз поединки завершались вничью.

Одна из главных интриг умерла ещё до начала игры. Младший брат Джоба Беллингема заработал дисквалификацию и не сыграет против старшего Джуда Беллингема. А было бы интересно...