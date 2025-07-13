Переход гвинейского вингера азербайджанской Зиры Салифа Сумы в киевское Динамо не состоится. Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров.

По его информации, новым клубом для 21-летнего игрока, скорее всего, станет словенский Марибор. Именно туда должен отправиться Сума после срыва сделки с украинским грандом.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч на клубном уровне, записав на свой счет 12 голов и 7 результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро. Ранее он также защищал цвета французского Гавра.

Тем временем Динамо продолжает подготовку к новому сезону. Первый официальный матч подопечные Александра Шовковского проведут 2 августа в Ровно против Вереса. Стартовый свисток прозвучит в 15.30.

Также киевляне вскоре стартуют во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Их соперником станет победитель пары Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта). Матчи состоятся 22 и 29 июля, при этом первая игра пройдет на выезде.

Ранее Динамо объявило нового соперника на сборах в Австрии.