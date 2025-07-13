Киевское Динамо подтвердило проведение контрольного матча с румынским Корвинулом в рамках летнего учебно-тренировочного сбора в Австрии. Игра состоится во вторник, 15 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Корвинул в прошлом сезоне представлял второй по силе дивизион Румынии, где завершил регулярную часть чемпионата на седьмой позиции, набрав 29 очков за 19 туров.

Свой первый матч нового сезона УПЛ команда Александра Шовковского проведет 2 августа – в Ровно против Вереса. Стартовый свисток прозвучит в 15.30.

А уже в квалификации Лиги чемпионов бело-синие будут состязаться с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Эти поединки состоятся 22 и 29 июля, при этом первая игра пройдет на выезде.

Ранее сообщалось, что Динамо отдало в аренду своего воспитанника.