Динамо – о смерти Жоты: «Утрата для всего современного футбола»
Киевский клуб выразил скорбь в связи с гибелью футболиста Ливерпуля и сборной Португалии
около 1 часа назад
Пресс-служба киевского Динамо опубликовала слова скорби в связи со смертью нападающего Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты.
ФК «Динамо» Киев с чувством глубокого горя и скорби воспринял новость о гибели в автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диего Жоты.
Это огромная трагедия и утрата для всего современного футбола. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье футболиста, близким и всем, кто его знал. Пусть светлая память о нем живет в сердцах каждого, кто его ценил, уважал и восхищался его игрой.
Отметим, что вместе с Диогу Жотой в автокатастрофе погиб и его брат Андре, футболист клуба второго дивизиона Португалии. У 28-летнего игрока осталось трое детей и жена, с которой они лишь 22 июня этого года поженились.
В начале июня Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.