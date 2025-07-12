Аренда защитника Динамо Максима Дячука в гданьскую Лехию может означать будущий трансфер центрального защитника из-за границы. Об этом сообщил футбольный журналист и комментатор Владимир Зверов.

Центральный защитник Максим Дячук поехал в гданьскую Лехию. Очевидно, что не просто так, а потому что эта тысяча защитников, с которыми связывают киевское Динамо, это только то, что появлялось в прессе. Поверьте, там две тысячи защитников, с которыми связывают киевское Динамо, но отправка одного из четырех центральных защитников свидетельствует о том, что в ближайшее время мы таки сможем увидеть трансфер от киевского Динамо.

Да, это правда, хотя и избитая. О том, что 99 из 100 легионеров сюда не хотят ехать, это же абсолютно правда. Никто этого не отменяет. И это касается не только центральных защитников киевского Динамо.