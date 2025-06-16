Чемпион Украины по итогам прошлого сезона киевское Динамо раскрыло детали подготовки к старту новой кампании. Летний отпуск футболистов подходит к концу, и уже 23 июня команда соберется на своей базе в Конча-Заспе, чтобы начать тренировочный процесс.

В течение недели динамовцы будут работать в Киеве, а 30 июня вылетят в Австрию, где до 19 июля проведут учебно-тренировочный сбор. Базироваться команда будет неподалеку от города Грац. В планах серия контрольных встреч, имена соперников станут известны после согласования всех организационных моментов.

Кроме того, 18 июня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — именно с этой стадии бело-голубые начнут свой путь в еврокубке. Событие пройдет в Ньоне, в штаб-квартире УЕФА.

После окончания сбора в Австрии команда отправится на первый матч квалификации Лиги чемпионов. Матчи второго раунда пройдут 22/23 и 29/30 июля.

Ранее сообщалось, что легионер Динамо покинет клуб летом.