В рамках летнего учебно-тренировочного сбора в Австрии киевское Динамо проведет серию товарищеских матчей, готовясь к старту нового сезона. Клуб уже запланировал четыре контрольные встречи с соперниками из разных европейских чемпионатов.

Первым оппонентом бело-синих станет венгерская Кишварда — матч назначен на 5 июля и начнется в 18:00 по киевскому времени. Затем, 10 июля в 17:00, Динамо встретится с датским Мидтьюлланном. Уже на следующий день, 11 июля в 12:00, команда сыграет против английского Вест Бромвич Альбиона.

Завершающим этапом подготовки станет игра с хорватским Осиеком, запланированная на 16 июля. Время начала поединка будет уточнено позже.

В клубе также отметили, что возможны изменения в расписании, о которых сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо присоединится к Зоре.