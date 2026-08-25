Сергей Разумовский

Украинский футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался относительно трансферных предложений, которые киевское Динамо может получить за молодых футболистов Матвея Пономаренко и Тараса Михавко. Специалист обратил внимание на то, что перед столичным клубом может встать проблема, похожая на ситуацию с Владиславом Ванатом.

По словам Вацко, Динамо уже имеет спрос на нескольких своих перспективных игроков. Однако потенциальная продажа лидеров может создать для команды серьезные кадровые трудности, если полноценная замена им не будет подготовлена заранее.

Журналист напомнил, что после ухода Ваната киевскому клубу пришлось срочно искать нового нападающего. В Динамо сделали ставку на экстренное подписание Бленуце, однако дальнейшее развитие этой истории оказалось неудачным. В то же время ситуацию частично удалось исправить благодаря Матвею Пономаренко, который получил шанс и смог заиграть на высоком уровне.

Теперь именно Пономаренко может стать одним из главных объектов интереса на трансферном рынке. По информации Вацко, Динамо уже имеет привлекательные предложения по молодому форварду, а также по центральному защитнику Тарасу Михавко.

Наибольшее внимание привлекает возможный интерес Галатасарая к Пономаренко. Турецкие СМИ ранее сообщали о сумме потенциального трансфера, после чего эту информацию начали активно распространять украинские издания. Вацко отметил, что в этой истории есть определенные нюансы, однако реальное предложение, вероятно, составляет около 30 миллионов евро.

По мнению журналиста, сложно представить, что какой-то другой клуб будет готов заплатить за Пономаренко больше. Такая сумма стала бы чрезвычайно выгодной для Динамо и одной из крупнейших продаж в истории украинского футбола.

В то же время финансовый аспект не является единственным, который должно учитывать руководство столичной команды. Если Динамо согласится отпустить Пономаренко, клубу придется срочно искать нового нападающего, способного регулярно забивать и обеспечивать результат в важных матчах.

Вацко подчеркнул, что спрос на форварда существует уже давно. Однако проблема заключается в том, что киевская команда пока не имеет полноценной альтернативы Пономаренко. Его продажа может существенно ослабить атакующий потенциал Динамо и заставить тренерский штаб снова перестраивать переднюю линию.

Похожая ситуация возникла и вокруг Тараса Михавко. По словам журналиста, суммы предложений по защитнику несколько меньше, однако они всё равно являются очень весомыми для футболиста клуба украинской Премьер-лиги.

Вацко обратил внимание на результаты Динамо в еврокубках. Киевская команда не демонстрирует стабильных успехов на международной арене и регулярно прекращает выступления ещё до весны. Кроме того, Михавко пока не является основным футболистом национальной сборной Украины, что также влияет на оценку его трансферной стоимости.

Несмотря на это, предложения по защитнику журналист считает очень достойными. Оннаголосив, що для игрока клуба УПЛ, который не проходит далеко в еврокубках, такие суммы являются значительным показателем интереса со стороны иностранных команд.

Однако возможная продажа Михавка может создать для Динамо ещё большие проблемы, чем уход Пономаренко. У киевского клуба есть несколько вариантов для усиления атаки: тренерский штаб может снова довериться Герреро, а также рассчитывать на недавно подписанного Мунгенге.

На позиции центрального защитника ситуация значительно сложнее. Динамо будет трудно быстро найти футболиста, который сможет заменить Михавка без потери качества. Именно поэтому руководству клуба придется тщательно взвесить все риски перед принятием решения по трансферу.