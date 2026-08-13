Бывший игрок Шахтера выбил Динамо из Лиги конференций
Бело-синие завершили свой еврокубковый сезон
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций азербайджанский Карабах на своем поле принимал киевское Динамо.
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 12-й минуте отличился форвард Карабаха Жали Муаддіб. Динамо имело несколько моментов, чтобы отыграться, но своими шансами не воспользовались Владимир Бражко и Матвей Пономаренко.
На 69-й минуте Карабах удвоил преимущество – экс-игрок донецкого Шахтера Алексей Кащук поразил ворота Динамо с близкого расстояния.
Таким образом, Карабах прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций, а Динамо завершило свой еврокубковый сезон.
Лига конференций, 3-й раунд отбора
Ответный матч
Карабах – Динамо – 2:0
Голы: Муаддіб, 12, Кащук, 69.
Первый матч – 0:1