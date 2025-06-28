Сергей Стаднюк

Киевское Динамо начало летний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что он стартовал на два дня раньше, чем было запланировано. В субботу, 28 июня, команда отправилась в Австрию через Молдавию: сначала автобусом до Кишинева, а оттуда – самолетом до места сбора недалеко от Граца.

Во время подготовки к новому сезону динамовцы планируют провести ряд контрольных поединков. Информация о спарринг-партнерах будет объявлена позже. Также в секрете держится полный состав делегации.

Сезон для команды начнется матчами второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Первую игру запланировано на 22 июля.

Ранее определились два потенциальных соперника Динамо в отборе к главному еврокубку.