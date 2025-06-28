Динамо с вероятностью 99% выйдет в групповую стадию еврокубков
Киевляне начнут свой путь со второго раунда квалификации Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо Киев
Суперкомпьютер подсчитал вероятность прохода 237 участников квалификации еврокубков до группового этапа. Об этом сообщает Football Meets Data.
Сразу 12 команд имеют шансы на проход от 96%. Среди них оказалось и киевское Динамо с показателем 99%. За ним «бело-синие» совсем немного не дотянули до тройки лидеров в лице Црвены Звезды, Копенгагена и познаньского Леха.
Рейтинг команд квалификации турниров УЕФА по вероятности прохода до группового этапа
99,9% 🇷🇸 Црвена Звезда
99,8% 🇩🇰 Копенгаген
99,6% 🇵🇱 Лех Познань
99% 🇺🇦 Динамо Киев
99% 🇭🇺 Ференцварош
99% 🇦🇿 Карабах
99% 🇮🇱 Маккаби Тель-Авив
99% 🇷🇴 ФКСБ
97% 🇸🇰 Слован Братислава
97% 🇭🇷 Риека
96% 🇸🇪 Мальме
96% 🇨🇾 Пафос
Ранее сообщалось, что вингер Динамо не хочет возвращаться в Украину.
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