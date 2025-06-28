Сергей Стаднюк

Суперкомпьютер подсчитал вероятность прохода 237 участников квалификации еврокубков до группового этапа. Об этом сообщает Football Meets Data.

Сразу 12 команд имеют шансы на проход от 96%. Среди них оказалось и киевское Динамо с показателем 99%. За ним «бело-синие» совсем немного не дотянули до тройки лидеров в лице Црвены Звезды, Копенгагена и познаньского Леха.

Рейтинг команд квалификации турниров УЕФА по вероятности прохода до группового этапа

99,9% 🇷🇸 Црвена Звезда

99,8% 🇩🇰 Копенгаген

99,6% 🇵🇱 Лех Познань

99% 🇺🇦 Динамо Киев

99% 🇭🇺 Ференцварош

99% 🇦🇿 Карабах

99% 🇮🇱 Маккаби Тель-Авив

99% 🇷🇴 ФКСБ

97% 🇸🇰 Слован Братислава

97% 🇭🇷 Риека

96% 🇸🇪 Мальме

96% 🇨🇾 Пафос

Ранее сообщалось, что вингер Динамо не хочет возвращаться в Украину.