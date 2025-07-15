Киевское Динамо провело контрольный матч с румынским Корвинулом в рамках подготовки на австрийском сборе.

В первой половине встречи подопечные Александра Шовковского создали голевой момент, но мяч после удара попал в перекладину. Команды ушли на перерыв при нулях на табло.

Во втором тайме динамовцы получили красную карточку за грубую игру Александра Тимчика в конце встречи. Несмотря на старания, бело-синие так и не смогли открыть счет, и матч завершился безрезультативной ничьей 0:0.

Контрольная игра

Динамо - Корвинул - 0:0

Официальный старт нового сезона в УПЛ для Динамо состоится 2 августа - команда отправится в гости к Вересу. Начало поединка запланировано на 15.30.

Также киевлян ждут матчи второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. Им предстоит сыграть с победителем дуэли между литовским Жальгирисом и мальтийским Хамруном Спартанс. Первый поединок пройдет 22 июля на выезде, ответный - 29 июля дома.

Ранее сообщалось, что Динамо подало заявку на сезон 2025/26.