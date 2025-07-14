Харьковский Металлист 1925 серьезно заинтересован в подписании полузащитника молодежной сборной Украины и киевского Динамо Александра Яцыка. Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, клуб готов заплатить за 22-летнего игрока около 3 миллионов евро. Однако руководство Динамо, в частности президент Игорь Суркис, категорически не намерено отпускать Яцыка ни за какую сумму.

Ожидается, что хавбек получит больше игрового времени в команде Александра Шовковского, особенно на фоне травмы Валентина Рубчинского, который выбыл из строя из-за повреждения голеностопа.

В прошлом сезоне Яцек выступал на правах аренды за луганскую Зарю, где провел 29 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста. За первую команду Динамо он появлялся на поле лишь трижды, проведя в сумме 25 минут.

Контракт с киевлянами у полузащитника действует до конца июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Динамо завершил карьеру.