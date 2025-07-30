Динамо узнало будущего соперника в Лиге чемпионов
Маккаби Т-А не смог забить Пафосу
около 2 часов назад
Динамо в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против Пафоса.
Чемпион Кипра одержал минимальную победу над Маккаби Т-А»(1:0) и по итогам двух встреч вышел в следующий раунд ЛЧ.
В следующем раунде отбора Лиги чемпионов Пафос сыграет с Динамо, которое прошло Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). Матчи состоятся 5-6 и 12-13 августа.
Лига чемпионов. 2 квалификационный раунд. Ответный матч
Маккаби Т-А – Пафос 0:1 (Первый матч - 1:1)
Гол: Жажа, 40
Проход Хамруна гарантировал Динамо попадание в основной этап еврокубков.