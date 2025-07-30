Киевское Динамо без особых проблем справилось с мальтийским Хамрун Спартанс, одержав две разгромные победы и оформив итоговый счет 6:0 по сумме двух встреч во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Благодаря этому результату команда Александра Шовковского уже обеспечила себе участие в основном этапе одного из еврокубков. В случае неудачи в следующем раунде ЛЧ динамовцы отправятся в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Если и там команда не пройдет дальше, то киевляне продолжат борьбу в Лиге конференций.

Следующий соперник Динамо определится в противостоянии Пафоса и Маккаби из Тель-Авива. Первая встреча завершилась вничью 1:1. Ответная игра состоится 30 июля в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо выступало в групповом этапе Лиги Европы, где завершило кампанию на 34-й позиции из 36 участников, заработав всего четыре очка в восьми матчах.