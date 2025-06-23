Футболисты киевского Динамо вернулись из отпуска и начали работу с традиционного медицинского обследования. В понедельник, 23 июня, игроки основной команды собрались в столичной клинике Добробут для прохождения плановой проверки здоровья перед началом предсезонной подготовки.

К основной группе присоединились несколько молодых исполнителей, а также футболисты, недавно завершившие выступления за молодежную сборную Украины. Игроки национальной команды пройдут медосмотр позже после завершения участия в товарищеском турнире в Канаде.

Футболисты сдали необходимые анализы, посетили профильных врачей и прошли комплексное функциональное тестирование: кардиограмму, ультразвуковую диагностику и дуплексное сканирование сосудов. По словам клубного медика Анатолия Жучки, серьёзных проблем у игроков не выявлено, а общий настрой в команде – уверенный и позитивный.

После завершения медосмотра команда отправилась на тренировочную базу в Вите-Литовской, где уже вечером провела первую тренировку. До 28 июня Динамо будет заниматься в Киеве, после чего отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 19 июля.

Напомним, соперником Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов станет победитель противостояния между Жальгирисом и Хамрун Спартанс.