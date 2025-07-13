Директор Шахтера по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов рассказал о сложностях в донесении западной аудитории правды о войне в Украине.

Когда началась война, мы были очень агрессивны, мы напалмом жгли – там не воспринимают такую информацию. Со временем мы научились быть более политкорректными, но даем интервью и общаемся с журналистами так, чтобы не терять сообщение о поддержке Украины. Потому что раньше мы были агрессивны и прямы – и там это не воспринимается, европейцы по-другому ко всему относятся.

И нас многому научили наши агентства, с которыми мы работаем. Они постоянно переделывали наши сообщения, говорили: «Пожалуйста, уберите это», потому что просто никто это не возьмет. То есть если мы хотели что-то донести, то они постоянно смягчали нашу агрессивную лексику в отношении поддержки Украины.