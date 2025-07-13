Известный итальянский эксперт по трансферам Армандо Ареньелло прокомментировал летнюю активность Наполи на трансферном рынке. По его словам, неаполитанский клуб может обратить внимание на полузащитника Шахтера Георгия Судакова, если получит значительные средства от продажи Виктора Осимхена.

«Продажа Виктора Осимхена – это большой шедевр Аурелио Де Лаурентиса. Несмотря на советы близких ему людей снизить цену, чтобы футболист не приезжал в конце августа, как в прошлом году, он твердо стоял на своем и сумел продать его за сумму, которую изначально запросил – 75 млн евро. Теперь Наполи сможет сделать предложение по Нуньесу, решить, стоит ли оставить Ндойе в дополнение к Ноа Лангу, и поискать атакующего полузащитника – следите за Судаковым», – написал Ареньелло в Facebook.

22-летний Судаков провел впечатляющий прошлый сезон, сыграв 37 матчей за донецкую команду, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью ассистами. Его контракт с Шахтером рассчитан до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает украинца в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что европейский топ-клуб отказался от идеи трансфера лидера Шахтера.