Хет-трик Довбика принес победу «Днепру-1» над «Зарей»
«Днепр-1» – единоличный лидер УПЛ, без потерь очков и пропущенных мячей
Подопечные Кучера оформляют в среднем 2,6 гола за игру
09 октября 15:59
Фото - СК Днепр-1
В шестом туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разгромил «Зарю» (3:0). Таким образом, команда вышла в единоличные лидеры чемпионата.
Днепряне набрали 15 очков (максимум, учитывая пропущенный первый тур). «Шахтер» остался позади на два пункта.
При этом, «Днепр-1» все еще не пропускает. Забито же было целых 14 мячей. 2,6 за один матч.
Ранее сообщалось о травме основного футболиста команды.
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