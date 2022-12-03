«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Алексей Люндовский, агент нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка, рассказал о потенциальном переходе форварда за границу.

Есть ли желающие столько платить? Да, есть. Забивные нападающие на европейском рынке стоят даже больших денег. Артем действительно достиг определенного уровня, статуса. В самых сильных чемпионатах Восточной Европы больше нет доморощенных форвардов его возраста, опыта, данных, которые бы за последних два года забивали настолько стабильно. Довбык за это время забил 40 мячей. И забивал на всех уровнях. Это достойный уважения показатель, он подтверждает его класс.

Какие клубы проявляют к Довбыку интерес? Вообще в трансферах, которые пока не состоялись, о конкретике не говорят – все в процессе. Но могу вас уверить, что есть интерес из чемпионатов Англии, Италии, Франции, Турции, Бельгии. Это если говорить о командах, которые запрашивали некие данные, статистику, видео.