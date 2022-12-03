«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
Алексей Люндовский, агент нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка, рассказал о потенциальном переходе форварда за границу.
В последних сообщениях меня удивила сумма трансфера. Вы видели, фигурировало 7-8 миллионов евро. На такую сумму сейчас «Днепр-1» даже смотреть не станет. Я просто напомню, что еще летом, когда Довбык был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус. Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?
Есть ли желающие столько платить? Да, есть. Забивные нападающие на европейском рынке стоят даже больших денег. Артем действительно достиг определенного уровня, статуса. В самых сильных чемпионатах Восточной Европы больше нет доморощенных форвардов его возраста, опыта, данных, которые бы за последних два года забивали настолько стабильно. Довбык за это время забил 40 мячей. И забивал на всех уровнях. Это достойный уважения показатель, он подтверждает его класс.
Какие клубы проявляют к Довбыку интерес? Вообще в трансферах, которые пока не состоялись, о конкретике не говорят – все в процессе. Но могу вас уверить, что есть интерес из чемпионатов Англии, Италии, Франции, Турции, Бельгии. Это если говорить о командах, которые запрашивали некие данные, статистику, видео.
Ранее сообщалось, что клуб Серии А предлагает на миллион меньше за Довбыка, чем просит «Днепр-1».
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