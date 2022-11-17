«Днепр-1» может продать своего легионера в бразильский клуб
«Днепр-1» продлил контракты с двумя игроками
Рубчинский и Адамюк продолжат выступления в составе лидера УПЛ
17 ноября 20:38
Валентин Рубчинский и Владимир Адамюк / Фото - scdnipro1.com.ua«Днепр-1» на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с хавбеком Валентином Рубчинским и защитником Владимиром Адамюком.
20-летний Рубчинский заключил новое соглашение с клубом сроком на 3 года. За днепрян Валентин сыграл 12 матчей в УПЛ (1 гол, 1 результативную передачу) и 7 матчей в еврокубках (1 гол, 1 результативную передачу).
31-летний Адамюк подписал новый контракт с клубом сроком на два года с возможностью продления соглашения на год. В составе команды Владимир сыграл 50 матчей в УПЛ (6 забитых мячей, 1 результативная передача), 7 матчей в еврокубках (1 результативная передача), 4 матча в Кубке Украины.
Напомним, бразильский «Жувентуде» планирует оформить полноценный трансфер вингера «Днепра-1» Фелипе Пиреса.
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