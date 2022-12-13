«Днепру-1» интересен игрок сборной Коста-Рики. Он играл на ЧМ-2022

Трансфер может состояться уже в январе

Фото: Goal

«Днепру-1» интересен полузащитник из Коста-Рики Рональд Маттарита.

Отмечается, что пока переговоров с окружением хавбека не было. Кроме центрального полузащитника он также может сыграть и на на левом фланге защиты.

Последним клубом игрока был американский «Цинциннати». Он покинул команду осенью.

Также Маттарита сыграл на ЧМ-2022, проведя два матча.