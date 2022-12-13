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«Днепру-1» интересен игрок сборной Коста-Рики. Он играл на ЧМ-2022

Трансфер может состояться уже в январе
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 15:06
«Днепру-1» интересен игрок сборной Коста-Рики. Он играл на ЧМ-2022
Фото: Goal

«Днепру-1» интересен полузащитник из Коста-Рики Рональд Маттарита.

Отмечается, что пока переговоров с окружением хавбека не было. Кроме центрального полузащитника он также может сыграть и на на левом фланге защиты.

Последним клубом игрока был американский «Цинциннати». Он покинул команду осенью.

Также Маттарита сыграл на ЧМ-2022, проведя два матча.

Источник: fcdnipro.com Андрей Усмонов
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Теги

сборная Коста-Рики (футбол) СК Днепр-1

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