Самая большая драма ЧМ-2022. Германия проигрывала Коста-Рике, затем забила трижды, но все равно вылетела из турнира
«Днепру-1» интересен игрок сборной Коста-Рики. Он играл на ЧМ-2022
Трансфер может состояться уже в январе
13 декабря 15:06
Фото: Goal
«Днепру-1» интересен полузащитник из Коста-Рики Рональд Маттарита.
Отмечается, что пока переговоров с окружением хавбека не было. Кроме центрального полузащитника он также может сыграть и на на левом фланге защиты.
Последним клубом игрока был американский «Цинциннати». Он покинул команду осенью.
Также Маттарита сыграл на ЧМ-2022, проведя два матча.
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