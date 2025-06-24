Доннарумма высказался о Месси перед игрой с Интер Майами на клубном чемпионате мира
Вратарь ПСЖ назвал аргентинца лучшим игроком мира
около 1 часа назад
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих мыслях накануне матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором французский гранд сыграет против Интера Майами.
«Лео — мой хороший друг, он фантастический футболист. Для меня он остается лучшим в мире. Играть рядом с ним в ПСЖ было настоящей честью. Это были два незабываемых года, которые я всегда буду вспоминать с теплом. Впереди важная игра, команда должна побеждать», — отметил Доннарумма в комментарии для RMC.
Матч между ПСЖ и американским клубом запланирован на 29 июня.
В этом сезоне Доннарумма стал одним из ключевых игроков команды, которая оформила требл — выиграв Лигу 1, Лигу чемпионов УЕФА и национальный Кубок.
Напомним, что в последнем матче на клубном чемпионате мира Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом.