Узбекский форвард Ромы Эльдор Шомуродов, похоже, вскоре сменит прописку и покинет итальянскую Серию А.

Как сообщают СМИ, интерес к 29-летнему нападающему проявляет турецкий клуб Истанбул Башакшехир. При этом сам футболист не против продолжить карьеру в Турции и готов рассмотреть переход.

Авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что стороны уже находятся в постоянном контакте. В прошлом сезоне Шомуродов провел 37 матчей за Рому, забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач. Его контракт с римлянами рассчитан до конца июня 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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