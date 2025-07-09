Довбик может получить нового конкурента в Роме из клуба АПЛ
Фергюсон может перейти в состав римской команды
около 1 часа назад
Еван Фергюсон/фото: Google
Ирландский нападающий Эван Фергюсон из Брайтона может пополнить состав Ромы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, римский клуб активно работает над арендным соглашением с 20-летним форвардом. Брайтон готов выслушать предложения по игроку, а все финансовые обязательства по зарплате готова взять на себя Рома.
Во второй половине прошлого сезона Фергюсон выступал за Вест Хэм на правах аренды, однако не сумел проявить себя — за восемь матчей он не отметился ни голами, ни результативными передачами.
Ранее известный скаут оценил дебютный сезон Довбика в Серии А.