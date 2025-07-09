Скаут Алекс Великих в комментарии сайту Sport.ua оценил выступления украинского нападающего Ромы Артема Довбика в дебютном сезоне в Серии А.

«Дебютный сезон в итальянской Серии А для Артема Довбика оказался сложным, что, в принципе, можно было ожидать от игрока, который провел свой лучший европейский сезон в чемпионате, имеющем совершенно иной стиль.

Все-таки Серия А, несмотря на большие изменения в плане результативности, остается высокой школой игры в защите. Плотность индивидуальной игры защитников, тактические приемы отработки в системе командных взаимодействий – это визитная карточка итальянской школы.

Кроме того, в самой Роме сезон вышел турбулентным – смена тренеров, смена в руководстве департаментов, приход тренера с опытом взаимодействий в прошлом клубе с другим форвардом – Шомуродовым, травма Дибалы и прочее.

Но свои голы Артем забил и, если говорить о главном компоненте для нападающего – количестве забитых голов, то показатель у Довбика хороший. Что, к сожалению, многие упускают из виду, делая акцент на анализе взаимодействий игрока в команде», – сказал скаут.