Украинский форвард Артем Довбик может сменить клубную прописку летом и покинуть итальянскую Рому.

Согласно сообщениям журналиста Андреа Пелагатти, римляне готовы рассмотреть вариант с уходом нападающего. Этим намерен воспользоваться Галатасарай, который давно наблюдает за украинцем и активно ищет усиление в атакующую линию.

Кроме того, турецкий гранд продолжает проявлять интерес и к другому представителю сборной Украины и вратарю мадридского Реала Андрею Лунину, трансфер которого также находится на повестке дня.

Рома завершила сезон 2024/25 на пятом месте в Серии А и завоевала путевку в Лигу Европы, где начнет выступления с группового этапа.

За прошлый сезон Довбик провел в составе римлян 45 официальных матчей, в которых забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гасперини определился с перспективами Довбика в Роме.