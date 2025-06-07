Павел Василенко

Новый главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини определился с планами на украинского нападающего Артема Довбика.

67-летний специалист ясно дал понять, что намерен строить атакующую игру команды вокруг форварда, сообщает Sky.

При этом Гасперини заинтересован в приглашении еще одного нападающего, который имеет отличный от Довбика игровой стиль. Наставник рассчитывает создать атакующий дуэт, в котором Артем сыграет ключевую роль, реализуя свои сильные стороны, как завершителя атак.

Рома завершила сезон 2024/25 годов на пятой позиции в итоговой турнирной таблице итальянской Серии А.