Довбик официально получил нового тренера

Известный специалист переехал в Рим

около 8 часов назад

Фото: ФК Рома
Фото: ФК Рома
Павел Василенко

Павел Василенко

Рома официально объявила о подписании контракта с опытным тренером Джаном П'еро Гасперини, который по итогам прошлого сезона покинул Аталанту.

Гасперини подписал договор до 30 июня 2028 года, сообщает пресс-служба римского клуба.

67-летний итальянский тренер провел девять выдающихся лет в Аталанте, где он выиграл Лигу Европы, дошел до финала Кубка Италии, четвертьфинала Лиги чемпионов и пять раз за семь сезонов обеспечил себе выход в Лигу чемпионов.

Игроком Ромы является украинский форвард Артем Довбик.

Поделиться

РомаРома (Рим)Джан Пьеро ГаспериниАртём Довбик

Материалы по теме

Гасперіні1

Новый тренер Ромы прилетел в Рим

1 день назад

Фото: Getty Images

Рома пока не нашла реальных покупателей на Довбика

5 дней назад

Гасперіні1

Довбику заготовиться. Рома достигла согласия с тренером, который заменит Раньери.

8 дней назад

Ranieri

Раньєрі: «Мне очень жаль болельщиков Ромы»

12 дней назад