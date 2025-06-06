Довбик официально получил нового тренера
Известный специалист переехал в Рим
около 8 часов назад
Фото: ФК Рома
Рома официально объявила о подписании контракта с опытным тренером Джаном П'еро Гасперини, который по итогам прошлого сезона покинул Аталанту.
Гасперини подписал договор до 30 июня 2028 года, сообщает пресс-служба римского клуба.
67-летний итальянский тренер провел девять выдающихся лет в Аталанте, где он выиграл Лигу Европы, дошел до финала Кубка Италии, четвертьфинала Лиги чемпионов и пять раз за семь сезонов обеспечил себе выход в Лигу чемпионов.
Игроком Ромы является украинский форвард Артем Довбик.