Форвард Ромы Эльдор Шомуродов официально стал игроком турецкого клуба Истанбул Башакшехир на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета 2026 года, а его сумма составила 3 миллиона евро. Кроме того, турецкий клуб получил право полного выкупа форварда за 2,7 миллиона евро.

Шомуродов перешел в Рому летом 2021 года из Дженоа, тогда сделка обошлась римлянам в 17,5 миллиона евро. В сезоне 2023/24 узбекский футболист выступал в аренде за Кальяри, которая заплатила 1 миллион евро и получила опцию выкупа.

Летом 2024 года игрок вернулся в столичный клуб, а в кампании 2024/25 провел 30 матчей, отметился 6 голами и сделал три голевые передачи.

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