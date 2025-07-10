Скаут Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Sport.ua оценил перспективы украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика с новым главным тренером римской команды Джан Пьеро Гасперини.

«Артему Довбику при Гасперини придется еще больше бегать и в целом улучшать физические кондиции. Сказать, что для Гасперини Довбик идеальный форвард или нет, пока рано делать выводы.

Нужно отметить, что опытный тренер имеет способность делать из многих молодых игроков звезд. Например, тот же Матео Ретеги, попав в руки этого тренера, стал не просто забивать много голов, но и начал попадать в шорт-листы топ-клубов Европы. Надеюсь, что-то подобное произойдет и с украинским центрфорвардом».