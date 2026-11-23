Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Довбик может снова оказаться в чемпионате Испании. Интерес к 29-летнему форварду проявляет Валенсия, которая готова договориться с Ромой о аренде футболиста. Об этом сообщает Siamo La Roma.

По информации источника, сам украинец положительно относится к такому развитию событий и уже поручил своим агентам найти возможность для осуществления трансфера. Испанский клуб рассчитывает арендовать нападающего на шесть месяцев.

Условия потенциальной сделки предусматривают выплату 1,5 миллиона евро римлянам за аренду. Кроме того, Валенсия готова взять на себя половину зарплаты футболиста, которую он получает по контракту с Ромой.

Возвращение в Испанию может стать для Довбика возможностью восстановить результативность в чемпионате, где он уже демонстрировал впечатляющие показатели. В сезоне 2023/24 украинец забил 24 гола за Жирону, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи.

В Рому форвард перебрался летом 2024 года за 41,1 миллиона евро. За римский клуб он провел 63 матча, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач. Нынешний сезон Довбик проводит в Болонье на правах аренды: в его активе один гол в пяти поединках.

Контракт украинца с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.