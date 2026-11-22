Болонья без Довбіка на полі зіграла вничью с Удинезе.
Украинский форвард провел всю игру на скамейке запасных
Болонья не смогла победить Удинезе в матче 12-го тура итальянской Серии А.
Хозяева поля вышли вперед в конце первого тайма благодаря результативному удару Надира Дзортэа. Однако после перерыва гости смогли восстановить равновесие — отличился Николо Дзаньоло.
Украинский форвард Болоньи Артем Довбик попал в заявку на игру, но весь матч провел на скамейке запасных.
Серия А. 12-й тур
Болонья — Удинезе — 1:1
Голы: Дзортэа, 43 – Дзаньоло, 67
Видео MEGOGO
В следующем туре Серии А Болонья 27 ноября сыграет на выезде против Венеции, а Удинезе 29 ноября примет Фиорентину.
Ювентус разгромил Венецию в матче Серии А, забив четыре гола за 18 минут.
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