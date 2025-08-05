Довбик в случае ухода из Ромы имеет на руках приглашение из АПЛ
Артему не удалось убедить Гасперини
около 1 часа назад
Артем Довбик / Фото - Рома
Лидс после возвращения в АПЛ рассматривает кандидатуру украинского нападающего Ромы Артема Довбика, сообщает Mot Leeds News.
Новичок Премьер-лиги сделал Артема приоритетным вариантом для усиления атаки.
Артем в дебютном сезоне за Рому отметился 17 голами и двумя ассистами в 45 играх. Его контракт с римским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.
Довбик заинтересовал Аталанту. Известны требования Ромы по поводу трансфера украинца.
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