Недавно появилась информация, что руководство Ромы готово выслушать предложения по Артему Довбику. В это же время стало известно и о клубах, которые заинтересованы в услугах украинского нападающего.

Как сообщает CalcioBox, форвардом сборной Украины активно интересуются клубы из итальянской Серии А. В частности, на Довбика обратили внимание Аталанта и Милан. Также интерес к футболисту есть со стороны английских команд.

Римский клуб не будет препятствовать возможному трансферу, если поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за Рому, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона рассматривает вариант с возвращением Довбика.