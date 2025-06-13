Павел Василенко

Украинский форвард Ромы Артем Довбик летом может покинуть римский клуб.

Непосредственная проблема касается позиции центрального нападающего. Довбика, которого считают недостаточно результативным в своем первом сезоне в Роме, находится под пристальным вниманием нового тренера Джан Пьеро Гасперини, и не исключено, что летом его продадут, сообщает Il Messaggero.

Римский клуб рассматривает нескольких кандидатов на замену украинскому форварду: Лоренцо Лукка из Удинезе, Никола Крстович из Лечче и Ник Вольтемаде из Штутгарта.

Прошлого сезона Рома заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.

Довбик провел за римскую команду 45 матчей: 17 голов, три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 30 миллионов евро.