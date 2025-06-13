Гасперини может принять важное решение относительно будущего Довбика в Роме
В Италии сообщили детали
42 минуты назад
Украинский форвард Ромы Артем Довбик летом может покинуть римский клуб.
Непосредственная проблема касается позиции центрального нападающего. Довбика, которого считают недостаточно результативным в своем первом сезоне в Роме, находится под пристальным вниманием нового тренера Джан Пьеро Гасперини, и не исключено, что летом его продадут, сообщает Il Messaggero.
Римский клуб рассматривает нескольких кандидатов на замену украинскому форварду: Лоренцо Лукка из Удинезе, Никола Крстович из Лечче и Ник Вольтемаде из Штутгарта.
Прошлого сезона Рома заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.
Довбик провел за римскую команду 45 матчей: 17 голов, три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 30 миллионов евро.
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