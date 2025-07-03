Украинский форвард Артем Довбик, который выступает за римскую Рому, может сменить клуб этим летом.

По данным итальянского журналиста Аттилио Малены, нападающим интересуется Милан. Главный тренер красно-черных Массимилиано Аллегри лично проявляет инициативу по переходу игрока, считая его стиль игры подходящим для команды.

Прежде чем продвинуться в переговорах, Милану придется определиться с будущим нынешнего форварда Сантьяго Хименеса, который лишь зимой присоединился к клубу из Фейеноорда. В настоящее время обсуждается возможность обмена нападающими между Ромой и Миланом. Диалог между сторонами уже начался, но пока что находится на ранней стадии.

В прошлом сезоне Довбик провел за римлян 45 матчей, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами. Что касается Хименеса, то он принял участие в 19 встречах за Милан, забив шесть мячей и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Довбик может перейти в Ювентус.