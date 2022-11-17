Вингер «Атлетико» довызван в сборную Аргентину на ЧМ-2022
Дозаявленный Корреа из-за травмы не сыграет за сборную Аргентины на ЧМ-2022
Имя его замены станет известно в ближайшее время
17 ноября 23:01
Анхель Корреа / Фото - worldfootballindex.comВингер сборной Аргентины Анхель Корреа пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.
Ранее стало известно, что по той же причине за команду на турнире не сыграет форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес. Заменить его должен был именно игрок мадридского «Атлетико».
О том, кто будет включен в заявку вместо Корреа, пока не сообщается. На официальном Twiiter команды заявляют, что сообщение об этом появится в ближайшие часы.
На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2022.
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