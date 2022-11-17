Дозаявленный Корреа из-за травмы не сыграет за сборную Аргентины на ЧМ-2022

Имя его замены станет известно в ближайшее время

Анхель Корреа / Фото - worldfootballindex.com

Вингер сборной Аргентиныпропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.Ранее стало известно, что по той же причине за команду на турнире не сыграет форвард «Фиорентины»О том, кто будет включен в заявку вместо Корреа, пока не сообщается. На официальномкоманды заявляют, что сообщение об этом появится в ближайшие часы.На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.