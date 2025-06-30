Сразу шесть футболистов готовы продолжить свои выступления за Ворсклу, несмотря на вылет в Первую лигу. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Сейчас Ворскла, где уже работает Любенович, пытается вернуться в УПЛ и ведет переговоры как с ветеранами, так и с молодыми талантами своей академии. Из того, что я знаю, сейчас и Челядин, и Пердута, и, конечно, Скляр, и Нестеренко, и Мякушко, и Кулач – все они ведут переговоры с клубом, чтобы остаться в команде и помочь ей вернуться в УПЛ.

Остаться, как вы понимаете, на новых финансовых условиях. Но для этого нужно зачистить старые хвосты и долги.