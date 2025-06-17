Украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский Борнмут, поскольку к нему проявляет серьезный интерес французский ПСЖ.

По данным Sport.fr, переговоры между клубами пока что далеки от завершения — стороны до сих пор не достигли согласия по условиям трансфера. Кроме того, в борьбу за талантливого украинца неожиданно включились два гранда английской Премьер-лиги Челси и Ливерпуль, что может серьезно осложнить задачу для парижан.

В прошлом сезоне Забарный провел за Борнмут 39 матчей и отметился одной голевой передачей. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике лично заинтересован в трансфере Забарного.