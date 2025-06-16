Павел Василенко

После самого успешного сезона в истории ПСЖ – победы в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов – Луис Энрике уже думает о том, как усилить свой состав. И у него есть один четкий приоритет: подписать центрального защитника высшего уровня. Испанский тренер попросил совет директоров о защитнике, который не только дополнит Маркиньоса, но и будет готов взять на себя руководство обороной в ближайшем будущем. В этом контексте имя, которое приобрело наибольшую популярность, – украинец Илья Забарный.

Забарный, опора Борнмута в Английской Премьер-лиге под руководством Андони Ираолы, стал одним из самых стабильных молодых защитников этого сезона. Его игра не осталась незамеченной в Париже, где его считают надежной долгосрочной ставкой. Луис Энрике даже связался с игроком, ясно дав понять свой интерес, сообщает fichajes.net.

Главным препятствием является цена: английский клуб оценивает его в 70 миллионов евро, что является значительной суммой, которая может усложнить подписание контракта.