Два ключевых игрока сборной Франции серьезно заболели перед игрой с Марокко

Рабьо и Упамекано изолировали от команды

Фото: FFF

Два игрока сборной Франции Адриен Рабьо и Дайо Упамекано рискуют не сыграть с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

Они подхватили грипп. Симптомы у игроков серьезные, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что их изолировали от команды. Вероятно, болезнь игроки подхватили в своих номерах. Bз-за высокой температуры на улице в помещениях работают кондиционеры, создающие большую температурную разницу.

Рабьо и Упамекано являются ключевыми игроками Франции на этом турнире. Об провели по пять матчей.

Игра состоится в 21:00. Онлайн трансляция Франция – Марокко.