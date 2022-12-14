ЧМ-2022. Франция – Марокко. Онлайн трансляция
Два ключевых игрока сборной Франции серьезно заболели перед игрой с Марокко
Рабьо и Упамекано изолировали от команды
14 декабря 15:50
Фото: FFF
Два игрока сборной Франции Адриен Рабьо и Дайо Упамекано рискуют не сыграть с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.
Они подхватили грипп. Симптомы у игроков серьезные, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что их изолировали от команды. Вероятно, болезнь игроки подхватили в своих номерах. Bз-за высокой температуры на улице в помещениях работают кондиционеры, создающие большую температурную разницу.
Рабьо и Упамекано являются ключевыми игроками Франции на этом турнире. Об провели по пять матчей.
Игра состоится в 21:00. Онлайн трансляция Франция – Марокко.
Комментарии 0